«Ледник Судного дня» быстро тает. Теперь у ученых есть доказательства того, когда это началось и почему.

Ученые оглянулись назад во времени, чтобы реконструировать прошлую жизнь антарктического «Ледника Судного дня», получившего прозвище потому, что его обрушение могло вызвать катастрофическое повышение уровня моря.
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