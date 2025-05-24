В зарубежных стран порой варварски относятся к русской культуре, что не делает им чести. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с патриархом Кириллом по случаю Дня тезоименитства, передает ТАСС.
Путин заявил о варварском отношении к русской культуре за рубежом
Комментарии
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А
Александр
Наши носители культуры - туристы, отдельная песня. Ведь сами всё обгадили и извратили. Докатились до порнухи в Большом. Через Минкульт раскармливают подобную шваль. Великий историк-советник Медоречинский открывает памятные доски врагам России. В фаворе стали все «анти». Чего угодно. Главное - России. Один ЕЦ чего стоит. При царе этим занимались разночинцы и должники из всех сословий. А сейчас всплывший отстой. И припомнить из «великих» ныне представителей некого. Разве что Киркоров.
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16 час.
Владимир Козлов
А начинается с того что испоганили Великий и могучий русский язык. Без употребления иностранных словечек не обходится, по большому счету, никто. О синонимах даже не задумываются. А Путин обещал, что будет поддерживать борцов за чистоту русского языка. Возмущает, что для рекламы используют тексты из классических произведений.
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9 час.
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