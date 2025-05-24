Путин заявил о варварском отношении к русской культуре за рубежом

А

Александр

Наши носители культуры - туристы, отдельная песня. Ведь сами всё обгадили и извратили. Докатились до порнухи в Большом. Через Минкульт раскармливают подобную шваль. Великий историк-советник Медоречинский открывает памятные доски врагам России. В фаворе стали все «анти». Чего угодно. Главное - России. Один ЕЦ чего стоит. При царе этим занимались разночинцы и должники из всех сословий. А сейчас всплывший отстой. И припомнить из «великих» ныне представителей некого. Разве что Киркоров.