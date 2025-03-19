В НХЛ обновили дату, когда Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки

Национальная хоккейная лига (НХЛ) после матча регулярного чемпионата между "Вашингтон Кэпиталз" и "Детройд Ред Уингз" вновь обновила прогноз по дате, в которую российский нападающий и капитан "столичных" Александр Овечкин может побить "вечный" снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки.