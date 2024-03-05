Мощность Triumph Street Triple 765 R 2024. Диностенд

На 2024 год линейка Street Triple 765 (состоящая из моделей R, RS и Moto2) получила целый ряд доработок по двигателю, включая фрезерованные поршни, более прочные шатуны, новые распредвалы и увеличение степени сжатия до 13,3:1.
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