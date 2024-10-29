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Петербургский дневник

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Шесть населённых пунктов Белгородской области остались без света из-за атаки дрона

Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ Шесть населённых пунктов Белгородской области остались без света из-за атаки украинского дрона на село Бехлевка Белгородского района.

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