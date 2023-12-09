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«Питтсбург» проиграл 4 матча подряд, забросив по 1 шайбе в 3 последних. Клуб идет на 7-м месте в дивизионе

Сегодня «Пингвинс» уступили «Флориде» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ.  До этого команда под руководством Майка Салливана проиграла «Филадельфии» (дважды – 3:4 Б и 1:2 ОТ) и «Тампе» (1:3).

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