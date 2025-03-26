Заключение договоров с микрофинансовыми организациями с использованием биометрии поддержали в НИУ МИЭТ

Заместитель директора Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Генрих Девяткин в интервью телеканалу «Звезда» заявил, что мошенники постоянно разрабатывают новые методы обмана.
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