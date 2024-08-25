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Петербургский дневник

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Петербург поздравил Донецк с днём основания

Петербург поздравил Донецк с днём основания

Сегодня город отмечает 155-летие В Петербурге направили приветственные адреса Главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину и Главе муниципального образования городской округ Донецк Алексею Кулемзину в связи с празднованием дня основания Донецка.

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