Петербург поздравил Донецк с днём основания

Сегодня город отмечает 155-летие В Петербурге направили приветственные адреса Главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину и Главе муниципального образования городской округ Донецк Алексею Кулемзину в связи с празднованием дня основания Донецка.
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