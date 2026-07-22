Раскрыты последствия конфликта между Польшей и Украиной

Исторический спор о Волынской резне и УПА (признана экстремистской организацией и запрещена в России) напрямую ухудшил положение украинцев в Польше: все чаще сообщает об угрозах и преступлениях по отношению к ним.
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