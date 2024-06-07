У водителей-иностранцев предложили изымать автомобили без ОСАГО

В России предложили эвакуировать автомобили у водителей-иностранцев, если у них нет полиса ОСАГО. С соответствующей инициативой выступили представители Национального автомобильного союза (НАС), сообщили "Известия" со ссылкой на письмо к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.
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