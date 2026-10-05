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Регионы России

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Во Вьетнаме задержана банда, продавшая на мясо более двух тысяч кошек

Во Вьетнаме задержана банда, продавшая на мясо более двух тысяч кошек

Во вьетнамском городе Хошимин полиция задержала 12 человек, подозреваемых в похищении более 2,7 тысячи домашних кошек, которые затем продавались на мясо в местные рестораны.

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