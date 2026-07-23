МЧС России оказывает помощь жителям Симеиза после схода грунта

Протяженность завала составляет около 50 метров, движение на участке частично перекрыто.Сотрудники Специализированного отряда ГУ МЧС России по Республике Крым проводят аварийно-восстановительные работы в поселке Симеиз в связи с неблагоприятными погодными условиями.
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