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Вести Севастополь

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МЧС России оказывает помощь жителям Симеиза после схода грунта

МЧС России оказывает помощь жителям Симеиза после схода грунта

Протяженность завала составляет около 50 метров, движение на участке частично перекрыто.Сотрудники Специализированного отряда ГУ МЧС России по Республике Крым проводят аварийно-восстановительные работы в поселке Симеиз в связи с неблагоприятными погодными условиями.

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