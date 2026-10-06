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В возрасте 69 лет умер исполнитель хита You Are My Lady Фредди Джексон

В возрасте 69 лет умер исполнитель хита You Are My Lady Фредди Джексон

Американский певец Фредди Джексон ушел из жизни в возрасте 70 лет. О его смерти 6 октября сообщили родные артиста в заявлении, опубликованном на его официальной странице в социальных сетях.

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