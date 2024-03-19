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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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На Алтае предложили ограничить продажу алкоголя до 23:00 в "наливайках" и магазинах

На Алтае предложили ограничить продажу алкоголя до 23:00 в "наливайках" и магазинах

При этом по закону о тишине, который чаще всего нарушают посетители "наливаек", шуметь можно до 22:00 В АКЗС провели первое заседание рабочей группы, посвященное регулированию деятельности так называемых "наливаек" - магазинов, которые под видом закусочных ночью торгуют алкоголем, сообщается на сайте Заксобрания.

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