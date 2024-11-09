Строительство второй очереди Широтной магистрали начнется до конца 2024 года

Рабочее движение на участке будет запущено в декабре Вчера в Смольном прошло заседание Координационного совета по развитию транспортной системы агломерации Петербурга и Ленинградской области, в котором принял участие заместитель председателя Правительства Российской Федерации Виталий Савельев, сообщила пресс-служба Смольного.