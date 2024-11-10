Жареный петух наконец догнал российское авиастроение

ВЖ

Ванька Жуков

В тупую голову необходимо вбивать умные мысли. Но можно ли назвать того же Чубайса тупым и как он чувствует себя на чужбине беженцем, в конечном итоге? Значит есть категория не просто тупых, но паразитирующих умников, халявщиков? И то верно, зачем своё, когда есть готовое чужое, отслаженное, лишь рот разевай? Не о том ли талдычил Маркс, определяя паразитизм как наивысшую стадию развития, себя имел в виду? Есть микробы, у которых примитивный механизм жизнеобеспечения. И есть вирусы, которых и антибиотики не берут.