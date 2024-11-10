Монокль
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Монокль

597 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ванька Жуков
    В тупую голову необходимо вбивать умные мысли. Но можно ли назвать того же Чубайса тупым и как он чувствует себя на ч...Жареный петух нак...
  • Сергей Карабухин
    !!! В Берлине русские были три раза. Фашисты – всю жизнь бойтесь и живите в животном страхе, русские прейдут к вам и ...Европейская депре...
  • Lyudmila
    А какая хрен разница юань или доллар??? Не должно быть ни  единой валюты, ни приоритета какой то одной над остальными...Китай: глобализац...

Жареный петух наконец догнал российское авиастроение

Жареный петух наконец догнал российское авиастроение

Больше двадцати лет российские авиакомпании с большим удовольствием покупали самолеты иностранного производства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВЖ
Ванька Жуков
В тупую голову необходимо вбивать умные мысли. Но можно ли назвать того же Чубайса тупым и как он чувствует себя на чужбине беженцем, в конечном итоге? Значит есть категория не просто тупых, но паразитирующих умников, халявщиков? И то верно, зачем своё, когда есть готовое чужое, отслаженное, лишь рот разевай? Не о том ли талдычил Маркс, определяя паразитизм как наивысшую стадию развития, себя имел в виду? Есть микробы, у которых примитивный механизм жизнеобеспечения. И есть вирусы, которых и антибиотики не берут.
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх