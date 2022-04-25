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ЖЕСТКИЙ ЗАМЕС на границе Азовстали. Последние видео боев из Мариуполя - вечер 25 апреля (7 видео)

ЖЕСТКИЙ ЗАМЕС на границе Азовстали. Последние видео боев из Мариуполя - вечер 25 апреля (7 видео)

Сегодня наконец-то боевики "Азова" были выбиты из всех жилых районов Мариуполя - речь видимо идет об "Успенке" на северо-западе от "Азовстали".

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