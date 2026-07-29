Экс-офицер Прозоров назвал нового главу СБУ "личным киллером" Зеленского

Отставной подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что новоиспеченный и.о. начальника ведомства Александр Поклад выполняет для Владимира Зеленского наиболее секретные и грязные поручения, а также связал его с историей нападения на украинского олигарха Вадима Ермолаева.
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