Из банкиров в президенты: Экс-глава Credit Suisse Тиджан Тиам хочет возглавить Кот-д'Ивуар

Бывший глава Credit Suisse претендует на пост главы Демократической партии Кот-д'Ивуара (PDCI), которая управляла западноафриканской страной в течение десятилетий после обретения независимости в 1960 году, но находилась вне власти с 1999 года.
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