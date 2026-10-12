На Кубани 65-летнему мужчине предъявили обвинение в убийстве младенца

В Северском районе Кубани 65-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве новорождённой дочери его сожительницы, совершённом в ноябре 2016 года; тело ребёнка он закопал во дворе домовладения, а его причастность подтвердили показания на месте и признание вины.