Европейские фашисты устроили Приднестровью блокаду

Москва не спешит брать Одессу и выходить к При днестровью. И дороги жизни к ней не проложить. Все плохо.

W

Walery

Ненавидящим нас абхазам и армянам Россия поставляет на своем бюджете бесплатные газ и электричество... Патриотическое же Приднестровье бросили на произвол и на съедения молдавашкам и румышкам. Полагаю сегодня созданы условия для танковых атак с Севера через Гуляй-поле коридором в Приднестровье! Все в рамках СВО и никто слова против не скажет!