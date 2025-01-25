Слушала вчера по России-24 блеяние главы Приднестровья В. Красносельского - он однозначно блеет не хуже наших, да.
Европейские фашисты устроили Приднестровью блокаду
Комментарии
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В
Владимир
Москва не спешит брать Одессу и выходить к При днестровью. И дороги жизни к ней не проложить. Все плохо.
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21 час.
W
Walery
Ненавидящим нас абхазам и армянам Россия поставляет на своем бюджете бесплатные газ и электричество... Патриотическое же Приднестровье бросили на произвол и на съедения молдавашкам и румышкам. Полагаю сегодня созданы условия для танковых атак с Севера через Гуляй-поле коридором в Приднестровье! Все в рамках СВО и никто слова против не скажет!
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17 час.
Геннадий Хрипунов
Что только пиздить, нашему руководству надо срочно, что-то делать, а не выжидать - это смерти подобно .
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14 час.
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