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"А зачем нам тогда здесь жить?" Мигранты засобирались домой

"А зачем нам тогда здесь жить?" Мигранты засобирались домой

Мигранты нам угрожают. Говорят, если не одумаетесь, все сядем в поезд Москва - Душанбе - и уедем.

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Комментарии
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Александр Гребнев
Пора валить хватит жить на халяву домой овцы ждут чистый воздух  работать домой экономику поднимать вперед с песнями
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11 час.
Gennady Sokolovsky
&quot;Мигранты нам угрожают. Говорят, если не одумаетесь, все сядем в поезд Москва - Душанбе - и уедем.&quot; Как страшно стало... А ВДРУГ им ПОЕЗДОВ НЕ ХВАТИТ???????????????
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