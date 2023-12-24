Мигранты нам угрожают. Говорят, если не одумаетесь, все сядем в поезд Москва - Душанбе - и уедем.
"А зачем нам тогда здесь жить?" Мигранты засобирались домой
Комментарии
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Александр Гребнев
Пора валить хватит жить на халяву домой овцы ждут чистый воздух работать домой экономику поднимать вперед с песнями
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11 час.
Gennady Sokolovsky
"Мигранты нам угрожают. Говорят, если не одумаетесь, все сядем в поезд Москва - Душанбе - и уедем." Как страшно стало... А ВДРУГ им ПОЕЗДОВ НЕ ХВАТИТ???????????????
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8 час.
ИП
Игорь Петров
Попутный ветер в ж...
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1 час.
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