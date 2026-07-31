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ВС России уничтожили «Ланцетом» РСЗО ВСУ в Сумской области

ВС России уничтожили «Ланцетом» РСЗО ВСУ в Сумской области

Расчёт барражирующих боеприпасов «Ланцет» войск беспилотных систем в составе 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Север» уничтожил РСЗО ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области, заявили в Минобороны России.

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