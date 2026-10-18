@ EUTERS/Stringer Tекст: Олег Исайченко Владимир Зеленский пошел наперекор Дональду Трампу. В частности, он отказался выполнить просьбу Белого дома и приостановить удары по российским НПЗ в рамках дизельной сделки Вашингтона и Москвы.
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