@ EUTERS/Stringer Tекст: Олег Исайченко Владимир Зеленский пошел наперекор Дональду Трампу. В частности, он отказался выполнить просьбу Белого дома и приостановить удары по российским НПЗ в рамках дизельной сделки Вашингтона и Москвы.