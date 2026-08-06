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Цепь из 19 американских атомных подлодок «окружает» Россию и Китай: это инструмент первого массированного удара

Цепь из 19 американских атомных подлодок «окружает» Россию и Китай: это инструмент первого массированного удара

Полковник Баранец объяснил, как США готовят «первый массированный удар» по РФ Недавно командование Военно-морских сил США сообщило о решении перепрофилировать аж 19 атомных многоцелевых подводных лодок типа VirginiaФото: EAST NEWS.

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