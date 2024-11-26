Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • АндрейБорков
    А что только один объект? МАЛОВАТО БУДЕТ!!! Надо хотя бы 21, а лучше 121 объект поврежденный и разрушенный. Киев этот...Взрывы прогремели...
  • Татьяна Гладкова
    Нырнула тоже, мерзотно чета...Главное уловила, что они всё те же кастрюлеголовые.Ни что их нНовый контрнаступ
  • Надежда Кувыкина
    Как в грязь окунули... Один мат итп... Оно нам надо это... Любопытство сгубило)))Новый контрнаступ

"Мужики с палками?" Белгородский губернатор отчитал журналиста и кое-что намекнул про Курск

"Мужики с палками?" Белгородский губернатор отчитал журналиста и кое-что намекнул про Курск

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не смог скрыть обиды на журналиста, который, задавая вопрос чиновнику, назвал местную самооборону «мужиками с палками»: Гладков: «Как вы назвали, «мужики с палками»? Вы у нас первый раз? Тогда не буду воспринимать как отрицательную оценку, потому что очень близко это воспринимаю.

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