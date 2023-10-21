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Академику Геннадию Онищенко исполнилось 70 лет

Академику Геннадию Онищенко исполнилось 70 лет

Президент «Медицинской лиги России», член правления Российского научного общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов, член президиума Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», Академик Международной академии информационных процессов и технологий, кандидат в мастера спорта по тяжелой атлетике в полутяжелом весе, главный редактор журналов «Здравоохранение Российской Федерации», «Оценка рисков», «Радиационная гигиена», член редколлегий журналов «Эпидемиология и инфекционные болезни», «Стерилизация и госпитальные инфекции», «Журнала микробиологии, эпидемиологии и иммунологии», Заслуженный врач РФ Геннадий Онищенко отмечает 70-летний юбилей.

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