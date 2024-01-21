Турпоток по России в 2023 году превысил допандемийный уровень

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил о значительном росте турпотока в стране в 2023 году. Такое заявление он сделал в воскресенье, 21 января, на Дне спорта и туризма в рамках выставки-форума "Россия".
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