«Нижний Новгород» попросил КДК отменить удаление Кечкеша. Защитнику показали красную после ВАР в игре с ЦСКА

«Нижний Новгород» попросил КДК отменить удаление Акоша Кечкеша. Об этом сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

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