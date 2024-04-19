И кто сверхдержава? Мост в Балтиморе все еще на дне. Строители просят годы

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Andrej Popp

Это-же АМЕРИКАНСКИЙ БИЗНЕС ! Выделяется определенная сумма и ........... делаешь быстро и качественно, значит и деньги улетят быстро и .............. почти мимо кармана бизнесмена. Делаешь за ту-же сумму ДОЛГО .......... на работы денег уходит мало, а в карман много. Потом попросят добавить деньжат *за сложность*, потом попросят добавить деньжат за *ускорение работ* и .......... так несколько лет. А что, бизнес он везде бизнес. С ситуациями в России ничего не напоминает ??? К примеру СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТ ДОРОГ в России ???