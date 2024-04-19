Абсолютный рейтинг
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Абсолютный рейтинг

22 410 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • сергей шмельков
    думу распуститьРектора института...
  • Юрий Белов
    После неудачного полового акта дед слезает с кровати со словами: - А всё Путин виноват! - А Путин-то причём? - Удивля...Что хорошего сдел...
  • elena zimina
    А почему не завели уголовное дело?  Ее надо посадить с конфискацией! Syka продажнаяРектора института...

И кто сверхдержава? Мост в Балтиморе все еще на дне. Строители просят годы

И кто сверхдержава? Мост в Балтиморе все еще на дне. Строители просят годы

Очень показательная история с этим мостом, в который вклеился контейнеровоз под предводительством украинского капитана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
AP
Andrej Popp
Это-же АМЕРИКАНСКИЙ БИЗНЕС ! Выделяется определенная сумма и ........... делаешь быстро и качественно, значит и деньги улетят быстро и .............. почти мимо кармана бизнесмена. Делаешь за ту-же сумму ДОЛГО .......... на работы денег уходит мало, а в карман много. Потом попросят добавить деньжат *за сложность*, потом попросят добавить деньжат за *ускорение работ* и .......... так несколько лет. А что, бизнес он везде бизнес. С ситуациями в России ничего не напоминает ??? К примеру СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТ ДОРОГ в России ???
Ответить
16 час.
НК
Наталья Котельникова
Россия воспрянет, не надо ее оскорблять. &quot;Захолустный заводишко времён советского союза&quot;, как не стыдно!!! На этих заводах работали люди и делали своё дело, а вот писаки всякие там вместе с рыжими помогали уничтожать народное хозяйство своей страны и предавали, предавали, предавали. Противно вас всех читать.
Ответить
11 час.
т
татьяна
И с дорогами не так плохо.В среднем США при равных условиях тратят на 1 км в три раза больше(то есть по &quot;распилу&quot; точно сверх держава!)
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх