Очень показательная история с этим мостом, в который вклеился контейнеровоз под предводительством украинского капитана.
И кто сверхдержава? Мост в Балтиморе все еще на дне. Строители просят годы
Комментарии
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AP
Andrej Popp
Это-же АМЕРИКАНСКИЙ БИЗНЕС ! Выделяется определенная сумма и ........... делаешь быстро и качественно, значит и деньги улетят быстро и .............. почти мимо кармана бизнесмена. Делаешь за ту-же сумму ДОЛГО .......... на работы денег уходит мало, а в карман много. Потом попросят добавить деньжат *за сложность*, потом попросят добавить деньжат за *ускорение работ* и .......... так несколько лет. А что, бизнес он везде бизнес. С ситуациями в России ничего не напоминает ??? К примеру СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТ ДОРОГ в России ???
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16 час.
НК
Наталья Котельникова
Россия воспрянет, не надо ее оскорблять. "Захолустный заводишко времён советского союза", как не стыдно!!! На этих заводах работали люди и делали своё дело, а вот писаки всякие там вместе с рыжими помогали уничтожать народное хозяйство своей страны и предавали, предавали, предавали. Противно вас всех читать.
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11 час.
т
татьяна
И с дорогами не так плохо.В среднем США при равных условиях тратят на 1 км в три раза больше(то есть по "распилу" точно сверх держава!)
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11 час.
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