17 января станет профессиональным праздником артистов

Председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков инициировал учреждение в России Дня артиста. Об этом он сообщил на итоговом заседании секретариата Союза театральных деятелей России, которое прошло 4 декабря на Другой сцене «Современника».
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