ФАС уличила аэропорт Рощино в создании дискриминационных условий при торгах, связанных с реконструкцией аэровокзала

Тюменский аэропорт Рощино (входит в холдинг Романа Троценко «Новапорт») при проведении торгов на оказание услуг строительного контроля и обеспечения безопасности при ведении работ по реконструкции аэровокзального комплекса аэропорта, нарушил антимонопольное законодательство, сообщает региональное управление ФАС.