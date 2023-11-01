ФАС уличила аэропорт Рощино в создании дискриминационных условий при торгах, связанных с реконструкцией аэровокзала

Тюменский аэропорт Рощино (входит в холдинг Романа Троценко «Новапорт») при проведении торгов на оказание услуг строительного контроля и обеспечения безопасности при ведении работ по реконструкции аэровокзального комплекса аэропорта, нарушил антимонопольное законодательство, сообщает региональное управление ФАС.
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