Михайлов о реакции Трусовой на серебро Олимпиады: «Человеку больно. Она всегда говорила: «Сделаю пять четверных – и буду первой»

Тренер академии Евгения Плющенко Дмитрий Михайлов прокомментировал эмоциональную реакцию своей бывшей ученицы Александры Трусовой на серебро Олимпиады-2022.

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