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Царьград

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Кастюкевич обвинил власти Херсона в безразличии к горожанам

Кастюкевич обвинил власти Херсона в безразличии к горожанам

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич сообщил, что сотрудники администрации Херсона пребывают в Николаеве, навещая город лишь для отчетов.

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