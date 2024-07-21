Клинтоны выходят из засады: Байден получил поддержку от семьи своего предшественника в Белом доме

Продолжающееся закулисное перетягивание каната внутри истеблишмента Демпартии США дарит некий шанс нынешнему хозяину Белого дома Джо Байдену на поддержку части влиятельных элит на предстоящем в августе партийном сьезде , а значит – и перспективу выдвижения кандидатом в президенты США на второй срок.
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