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Клинтоны выходят из засады: Байден получил поддержку от семьи своего предшественника в Белом доме

Клинтоны выходят из засады: Байден получил поддержку от семьи своего предшественника в Белом доме

Продолжающееся закулисное перетягивание каната внутри истеблишмента Демпартии США дарит некий шанс нынешнему хозяину Белого дома Джо Байдену на поддержку части влиятельных элит на предстоящем в августе партийном сьезде , а значит – и перспективу выдвижения кандидатом в президенты США на второй срок.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
у в следующий раз снайпер будет настоящий и злой на эту компашку . Сатанисты нигде не были в почёте и вариться им в котле
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12 час.
Лидия
Клубок змей и рептилий.
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9 час.

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