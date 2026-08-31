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Аргументы и Факты

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США объяснили новые удары по Ирану желанием помешать заминировать Ормуз

США объяснили новые удары по Ирану желанием помешать заминировать Ормуз

Вооруженные силы США ударили по Ирану, чтобы помешать заминировать Ормузский пролив. Такое заявление сделали в Центральном командовании американских ВС (CENTCOM).

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