Верховная рада Украины переезжает в подвал из-за не стихающих сирен

Аппарат Верховной рады Украины начал готовить подвальные помещения для работы депутатов на фоне постоянной угрозы воздушных атак.
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