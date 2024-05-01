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Лука Дончич готов сыграть в 5-м матче с «Клипперс», несмотря на проблемы с коленом

По словам главного тренера «Мэверикс» Джейсона Кидда, высока вероятность, что словенец выйдет на площадку в среду.

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