Ionic и USSM согласовали условия будущего СП по переработке магнитов в США

Ionic Rare Earths через американскую дочернюю компанию согласовала с US Strategic Metals предварительные условия совместного предприятия по переработке магнитов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Парк «Патриот» ст...
- Тарифы ЖКХ в 2027...
- Россия резко нара...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым