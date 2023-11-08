Небензя: Запад боится возможного призыва наказать виновных в диверсии на СП

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ряд западных стран опасался того, что в проект заявления председателя Совбеза организации может войти призыв привлечь к ответу виновников диверсии на трубопроводах «Северный поток».
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