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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Квартальнов о 5:1 с «Трактором»: «Локомотив» неплохо начал, повел в счете. Во 2-м периоде были некоторые моменты, но забили голы, нам стало легче. 3-й период довели без нервотрепки»

Главный тренер «Локомотива»  Дмитрий Квартальнов подвел итоги игры с « Трактором » в FONBET КХЛ (5:1).

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