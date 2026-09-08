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Передвижной медкомплекс обследует жителей микрорайонов Горно-Алтайска

Передвижной медкомплекс обследует жителей микрорайонов Горно-Алтайска

Передвижной мобильный комплекс объедет микрорайоны Горно-Алтайска. О графике его работы сообщили в пресс-службе городской администрации.

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