В России через полгода могут начаться проблемы со связью

Однако Минцифры не видит предпосылок для сбоев в сетях связиКомиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по IT предупредила, что в «текущих экономических условиях» через четыре-шесть месяцев могут начаться проблемы со связью.
Однако Минцифры не видит предпосылок для сбоев в сетях связиКомиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по IT предупредила, что в «текущих экономических условиях» через четыре-шесть месяцев могут начаться проблемы со связью.
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