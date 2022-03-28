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В России через полгода могут начаться проблемы со связью

В России через полгода могут начаться проблемы со связью

Однако Минцифры не видит предпосылок для сбоев в сетях связиКомиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по IT предупредила, что в «текущих экономических условиях» через четыре-шесть месяцев могут начаться проблемы со связью.

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