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Новости Липецка

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Завтра похолодание до +14 ночью и +22 днём

Завтра похолодание до +14 ночью и +22 днём

Завтра температура снизится до +14 ночью, а днём будет +22 градуса. Как изменится облачность и влажность воздуха?Сегодня, 10 сентября, дневная температура воздуха составит +25 градусов.

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