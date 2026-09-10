Завтра похолодание до +14 ночью и +22 днём

Завтра температура снизится до +14 ночью, а днём будет +22 градуса. Как изменится облачность и влажность воздуха?Сегодня, 10 сентября, дневная температура воздуха составит +25 градусов.
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