Власти Барнаула хотят провести концерт на территории "Спички" на День города

Концерты на "Спичке" и на площади Сахарова, открытие доски почета, награждение и озвучивание шоу "Русских витязей" обойдутся мэрии в 2,7 млн рублей На День города 31 августа в Барнауле проведут концерт на территории "Спички" (Сереброплавильный завод) на ул.
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