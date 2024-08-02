Власти Барнаула хотят провести концерт на территории "Спички" на День города

Концерты на "Спичке" и на площади Сахарова, открытие доски почета, награждение и озвучивание шоу "Русских витязей" обойдутся мэрии в 2,7 млн рублей На День города 31 августа в Барнауле проведут концерт на территории "Спички" (Сереброплавильный завод) на ул.