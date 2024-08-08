25 обычных, казалось бы, вещей, официально запрещенных в разных странах

Хиджаб обзору не помеха. Как известно, по всему миру зачастую принимают нелепые и странные законы. Сегодня речь пойдет о различных вещах (от желтой одежды до путешествий во времени), которые были официально запрещены правительствами по всему миру.
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