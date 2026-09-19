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Резаи: Иран пока не принял решение о выходе из ДНЯО

Резаи: Иран пока не принял решение о выходе из ДНЯО

Иран пока не принял решение о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Мохсен Резаи.

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