Nature: останки, орудия и кости в пещере Бяньфу рассказали о быте денисовцев

Китайские археологи из пекинского Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии извлекли из пещеры Бяньфу на юго-западе страны множество костей и орудий, которые впервые прочно связали это место с денисовцами — древними людьми, известными по разрозненным находкам.