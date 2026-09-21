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Nature: останки, орудия и кости в пещере Бяньфу рассказали о быте денисовцев

Nature: останки, орудия и кости в пещере Бяньфу рассказали о быте денисовцев

Китайские археологи из пекинского Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии извлекли из пещеры Бяньфу на юго-западе страны множество костей и орудий, которые впервые прочно связали это место с денисовцами — древними людьми, известными по разрозненным находкам.

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