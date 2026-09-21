Nature: останки, орудия и кости в пещере Бяньфу рассказали о быте денисовцев

Китайские археологи из пекинского Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии извлекли из пещеры Бяньфу на юго-западе страны множество костей и орудий, которые впервые прочно связали это место с денисовцами — древними людьми, известными по разрозненным находкам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Адмирал Бауэр: Ук...
- Володин: Госдума ...
- Новым судьей по д...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым