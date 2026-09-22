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В Крыму с начала года 739 домов льготников бесплатно подключили к природному газу

В Крыму с начала года 739 домов льготников бесплатно подключили к природному газу

Это выполнили благодаря реализации в республике программы по бесплатному проведению работ по догазификации и покупке газоиспользующего оборудования, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

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