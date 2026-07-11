Полиция изъяла 526 кустов мака у пенсионера под Пышмой

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России «Пышминский» в ходе оперативно-разыскных мероприятий пресекли деятельность 56-летнего местного жителя, которого подозревают в организации на территории своего дома крупной плантации наркосодержащих растений.